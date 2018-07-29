Приведет «Зенит» в Лигу чемпионов: эксперт прочит «хорошее будущее» Дзюбе и Семаку

Санкт-Петербург, 29 июля. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба способен привести команду в Лигу чемпионов и сделать ее лидером РПЛ, считает футбольный аналитик Алексей Стрепетов.

По итогам матча «Зенита» против красноярского «Енисея» в первом туре российского футбольного первенства Дзюба стал одним из главных действующих лиц. На его счету во встрече — первый мяч в ворота соперника и голевая передача, благодаря которой поединок завершился со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

По мнению Стрепетова, в том, что Дзюба пропустил прошлый сезон, есть вина тренерского штаба экс-наставника «Зенита» Роберто Манчини.

Эксперт выразил надежду, что отличившийся во время ЧМ-2018 Дзюба «будет забивать мячи каждый матч и приведет команду в Лигу Чемпионов, а также вместе с тренером Семаком сделает клуб чемпионом страны».

«Хорошее будущее» эксперт прочит и нынешнему тренеру команды Сергею Семаку. Стрепетов поздравил его с победой в сегодняшнем матче и отметил, что «все было поставлено достойно», пишет iReactor.