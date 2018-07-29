Триумф российского флота: Кронштадт празднует день ВМФ

Санкт-Петербург, 29 июля. После проведения торжественного морского парада с участием современных боевых кораблей Кронштадт — старинная военно-морская гавань России — продолжил праздновать день Военно-морского флота в свойственной городу моряков манере. За гуляниями наблюдал корреспондент Федерального агентства новостей.

Ко Дню ВМФ в Кронштадте появилось два новых «морских» объекта — крупнейший в России военный корабль-музей на корабле Балтийского флота «Беспокойный» и памятный знак «Триумф российского флота» за Якорной площадью. Красочное мозаичное панно по одноименной картине Василия Нестеренко теперь украшает небольшой сквер в форме Андреевского флага за Морским собором. Картина изображает Петра I в год первого военно-морского парада в жизни страны, который состоялся в Кронштадте. В главный собор города ко дню военного флота из Санакарского мужского монастыря Мордовии привезли мощи адмирала Ушакова — верующие могут поклониться им до 30 июля и, разумеется, в сам День ВМФ. На Якорной площади выступили «Хор Турецкого» и другие артисты, а в Петровском парке моряки по традиции перетягивали канаты, пели песни о море, гуляли семьями и учили детей морским терминам.

Самым зрелищным событием этого дня в Кронштадте стал военно-морской парад — в акватории Финского залива кильватерным строем прошли мимо зрителей корвет «Бойкий» и фрегат «Адмирал Горшков» — сторожевые многофункциональные корабли, охотник за баллистическими ракетами противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Иван Грен» и «Королев», дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ».

В парадном строю в этом году два дебютанта, оба — «Иваны»: уже упомянутый БДК «Иван Грен» и засекреченный корабль-разведчик «Иван Хурс», только в феврале спущенный с причала «Северной верфи». Еще два «новичка» на военно-морском параде в Кронштадте — крейсер «Маршал Устинов» и подлодка «Орел». Оба боевых корабля со смертоносным атомным оружием на борту шли в Финский залив около двух недель, выполняя сложные маневры при прохождении проливов. По понятным причинам в парадном проходе мимо форта они не участвовали, но до Дня ВМФ и во время самого праздника их можно было увидеть с форта «Константин». Также на рейде пришвартовалась точная реплика петровского линейного корабля «Полтава» — ради Дня ВМФ она совершила свой первый переход с помощью буксиров.

День военно-морского флота завершится в Кронштадте праздничным салютом в 23.00. Весь день между Кронштадтом и Петербургом курсируют бесплатные автобусы от станции метро «Беговая».