Торговый центр эвакуировали на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 29 июля. Короткое замыкание в электрооборудовании стало причиной эвакуации работников и посетителей торгового центра «О'кей» в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в городском управлении МЧС.

Более 200 человек эвакуировали в воскресенье, 29 июля, в дневное время суток из торгового центра, расположенного на Выборгском шоссе.

«Короткое замыкание в торговом центре «О'кей» по адресу: Выборгское шоссе, дом 19, корпус 1 произошло в электрощитовой», — рассказали в ведомстве.

К счастью, информации о пострадавших не поступало.