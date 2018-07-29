Меню
Происшествия
Торговый центр эвакуировали на севере Петербурга
Новости Сирии
«Сирия и мир-2018» — не уничтожать, а реконструировать: кто готов помогать в восстановлении САР
Следующая новость
Загрузка...

    Торговый центр эвакуировали на севере Петербурга

      /  Обновлено: 
    59

    Торговый центр эвакуировали на севере Петербурга

    Санкт-Петербург, 29 июля. Короткое замыкание в электрооборудовании стало причиной эвакуации работников и посетителей торгового центра «О'кей» в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в городском управлении МЧС.

    Более 200 человек эвакуировали в воскресенье, 29 июля, в дневное время суток из торгового центра, расположенного на Выборгском шоссе.

    «Короткое замыкание в торговом центре «О'кей» по адресу: Выборгское шоссе, дом 19, корпус 1 произошло в электрощитовой», — рассказали в ведомстве.

    К счастью, информации о пострадавших не поступало.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.