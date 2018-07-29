Праздничный молебен в честь Дня ВМФ отслужили в Морском соборе Кронштадта

Кронштадт, 29 июля. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отслужил литургию ко Дню ВМФ в Николаевском Морском соборе в Кронштадте.

Среди молящихся был спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Также собор посетили представители командования Вооруженных сил РФ и моряки из учебного центра ВМФ. Соответствующую информацию передает пресс-служба митрополии Санкт-Петербурга. Отметим, мощи адмирала Феодора Ушакова привезли из Санаксарского монастыря в Николаевский морской собор ко Дню ВМФ.

Напомним, впервые в истории российского флота корабль-робот принял участие в военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. На праздничное мероприятие в Санкт-Петербург прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин, который ранее поприветствовал экипажи кораблей-участников парада в Кронштадте.