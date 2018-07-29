Более восьми тысяч комплектов парадной формы подготовили ко Дню ВМФ в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 июля. Несколько тысяч комплектов парадной формы подготовили для участников главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Министерство обороны России подготовило более восьми тысяч комплектов парадной формы для военных, пишет ТАСС. Отметим, вещевое управление Минобороны выпускает в год миллионы комплектов всех видов военной формы.

Напомним, впервые в истории российского флота корабль-робот принял участие в военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. На праздничное мероприятие в Санкт-Петербург прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин, который ранее поприветствовал экипажи кораблей-участников парада в Кронштадте.