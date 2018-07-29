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Корабль-робот впервые принял участие в главном военно-морском параде в Петербурге
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    Корабль-робот впервые принял участие в главном военно-морском параде в Петербурге

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    Корабль-робот впервые принял участие в главном военно-морском параде в Петербурге

    Санкт-Петербург, 29 июля. Впервые в истории российского флота корабль-робот принял участие в военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

    Речь идет о роботизированном катере, который базируется на тральщике «Александр Обухов». Катер является противоминным средством большого боевого корабля.

    Также на борту головного малого корабля «Ураган» разместился беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Об этом сообщает ТАСС.

    Напомним, на праздничное мероприятие в Санкт-Петербург прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин, который ранее поприветствовал экипажи кораблей-участников парада в Кронштадте

    Автор: Ксения Пудовкина
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