Корабль-робот впервые принял участие в главном военно-морском параде в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 июля. Впервые в истории российского флота корабль-робот принял участие в военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Речь идет о роботизированном катере, который базируется на тральщике «Александр Обухов». Катер является противоминным средством большого боевого корабля.

Также на борту головного малого корабля «Ураган» разместился беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, на праздничное мероприятие в Санкт-Петербург прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин, который ранее поприветствовал экипажи кораблей-участников парада в Кронштадте.