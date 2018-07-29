Пятилетний малыш выпал из окна на улице Есенина в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 июля. Чрезвычайное происшествие случилось в Санкт-Петербурге: пятилетний малыш выпал из окна четвертого этажа. Соответствующую информацию передает АН «Оперативное прикрытие».

Страшный инцидент произошел в доме 14/2 на улице Есенина в субботу, 28 июля, во второй половине дня. В настоящее время ребенок находится в больнице с серьезными травмами.

По предварительным данным, ребенок находился в гостях и, оставшись без присмотра, забрался на подоконник. Врачи делают все возможное, чтобы спасти малыша.

Напомним, серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Санкт-Петербурге на Малоохтинском проспекте: столкнулись автобус и бензовоз. Соответствующую информацию передают очевидцы в социальных сетях.