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Происшествия
Пятилетний малыш выпал из окна на улице Есенина в Петербурге
Россия
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    Пятилетний малыш выпал из окна на улице Есенина в Петербурге

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    Пятилетний малыш выпал из окна на улице Есенина в Петербурге

    Санкт-Петербург, 29 июля. Чрезвычайное происшествие случилось в Санкт-Петербурге: пятилетний малыш выпал из окна четвертого этажа. Соответствующую информацию передает АН «Оперативное прикрытие».

    Страшный инцидент произошел в доме 14/2 на улице Есенина в субботу, 28 июля, во второй половине дня. В настоящее время ребенок находится в больнице с серьезными травмами.

    По предварительным данным, ребенок находился в гостях и, оставшись без присмотра, забрался на подоконник. Врачи делают все возможное, чтобы спасти малыша.

    Напомним, серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Санкт-Петербурге на Малоохтинском проспекте: столкнулись автобус и бензовоз. Соответствующую информацию передают очевидцы в социальных сетях.

    Автор: Алексей Громов
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