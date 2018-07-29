Штурм вагонов метро желающими попасть на парад в День ВМФ в Петербурге попал на видео

Санкт-Петербург, 29 июля. На центральной станции петербургского метрополитена «Садовая» и в переходе с «Сенной площади» произошло массовое столпотворение людей, которые спешат попасть на главный военно-морской парад в акватории Невы.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, люди заняли практически все пространство центральной станции.

Желающие скорее попасть на главный военно-морской парад в День ВМФ России штурмуют вагоны метро, чтобы скорее добраться до станции «Адмиралтейская», где в том числе смогут посмотреть трансляцию парада с большого экрана на Дворцовой площади.

Напомним, президент России Владимир Путин принял главный военно-морской парад в Петербурге. Торжественный смотр прошел в акватории Невы. Все набережные Северной столицы украшены государственным и андреевскими флагами. Сотни горожан и гостей города прибыли на набережную, чтобы увидеть событие своими глазами.