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Штурм вагонов метро желающими попасть на парад в День ВМФ в Петербурге попал на видео
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    Штурм вагонов метро желающими попасть на парад в День ВМФ в Петербурге попал на видео

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    Штурм вагонов метро желающими попасть на парад в День ВМФ в Петербурге попал на видео

    Санкт-Петербург, 29 июля. На центральной станции петербургского метрополитена «Садовая» и в переходе с «Сенной площади» произошло массовое столпотворение людей, которые спешат попасть на главный военно-морской парад в акватории Невы.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, люди заняли практически все пространство центральной станции.

    Желающие скорее попасть на главный военно-морской парад в День ВМФ России штурмуют вагоны метро, чтобы скорее добраться до станции «Адмиралтейская», где в том числе смогут посмотреть трансляцию парада с большого экрана на Дворцовой площади.

    Напомним, президент России Владимир Путин принял главный военно-морской парад в Петербурге. Торжественный смотр прошел в акватории Невы. Все набережные Северной столицы украшены государственным и андреевскими флагами. Сотни горожан и гостей города прибыли на набережную, чтобы увидеть событие своими глазами.

    Автор: Екатерина Кухарева
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