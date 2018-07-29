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Автобус врезался в бензовоз в Красногвардейском районе Петербурга
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    Автобус врезался в бензовоз в Красногвардейском районе Петербурга

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    Автобус врезался в бензовоз в Красногвардейском районе Петербурга

    Санкт-Петербург, 29 июля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Санкт-Петербурге на Малоохтинском проспекте: столкнулись автобус и бензовоз. Соответствующую информацию передают очевидцы в социальных сетях.

    Авария произошла минувшей ночью, 29 июля, в Красногвардейском районе рядом с автозаправочной станцией. Как пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», бензовоз со среднего ряда поворачивал на заправку, в этот момент в него врезался пассажирский автобус.

    К счастью, в ДТП никто не пострадал, в салоне автобуса пассажиров не было. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах аварии.

    Автор: Алексей Громов
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