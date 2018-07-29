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В Петербурге объявили конкурс на строительство аэроэкспресса до «Пулково» за 18,8 млрд рублей
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    В Петербурге объявили конкурс на строительство аэроэкспресса до «Пулково» за 18,8 млрд рублей

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    В Петербурге объявили конкурс на строительство аэроэкспресса до «Пулково» за 18,8 млрд рублей

    Санкт-Петербург, 29 июля. Власти Санкт-Петербурга ищут подрядчика, который займется проектированием и строительством новой железнодорожной ветки в аэропорт «Пулково». Соответствующая информация появилась на официальном сайте госзакупок.

    Так, подрядчик должен будет возвести электрифицированную железнодорожную линию, которая соединяется с Витебской железной дорогой в районе станции Шушары, и построить здание аэровокзала в аэропорт. Госконтракт будет заключен в рамках концессионного соглашения на 30 лет.

    Планируется, что добраться до воздушной гавани Северной столицы можно будет за 30 минут. Также аэропоэкспресс позволит разгрузить дороги в Московском районе.

    Начальная стоимость — 18,8 миллиардов рублей. Заявки на конкурс принимаются до 10 октября. Победителя объявят в марте 2019 года.

    Автор: Ксения Пудовкина
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