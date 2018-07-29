Фестиваль корейской культуры пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 июля. Грандиозный фестиваль корейской культуры под названием «Мост в Корею и День Пусана» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 июля. Соответствующую информацию передает пресс-служба комитета по внешним связям.

Мероприятие состоится в честь десятилетия партнерских отношений между Санкт-Петербургом и Пусаном, пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные от организаторов фестиваля.

«Праздник под открытым небом в Александровском парке приурочен к десятилетию подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве между правительством Санкт-Петербурга и муниципалитетом города Пусана», — подчеркнули в оргкомитете.

В рамках фестиваля гости познакомятся с национальными корейскими играми, боевыми искусствами и с традиционными корейскими блюдами. Также запланированы выступление Пусанского молодежного оркестра, танцевальное шоу «Сачум», концерт «Зигзаг» и показ национального костюма «ханбок».

Напомним, соглашение о сотрудничестве с Пусаном власти города на Неве подписали в 2008 году.