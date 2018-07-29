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Фестиваль корейской культуры пройдет в Петербурге
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    Фестиваль корейской культуры пройдет в Петербурге

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    Фестиваль корейской культуры пройдет в Петербурге

    Санкт-Петербург, 29 июля. Грандиозный фестиваль корейской культуры под названием «Мост в Корею и День Пусана» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 июля. Соответствующую информацию передает пресс-служба комитета по внешним связям.

    Мероприятие состоится в честь десятилетия партнерских отношений между Санкт-Петербургом и Пусаном, пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные от организаторов фестиваля.

    «Праздник под открытым небом в Александровском парке приурочен к десятилетию подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве между правительством Санкт-Петербурга и муниципалитетом города Пусана», — подчеркнули в оргкомитете.

    В рамках фестиваля гости познакомятся с национальными корейскими играми, боевыми искусствами и с традиционными корейскими блюдами. Также запланированы выступление Пусанского молодежного оркестра, танцевальное шоу «Сачум», концерт «Зигзаг» и показ национального костюма «ханбок».

    Напомним, соглашение о сотрудничестве с Пусаном власти города на Неве подписали в 2008 году.

     

    Автор: Ксения Пудовкина
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