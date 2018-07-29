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Общество
Мощный ливень заставил разуться пассажиров аэропорта «Пулково»
Общество
Мощный ливень заставил разуться пассажиров аэропорта «Пулково»
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    Мощный ливень заставил разуться пассажиров аэропорта «Пулково»

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    Мощный ливень заставил разуться пассажиров аэропорта «Пулково»

    Санкт-Петербург, 29 июля. Серьезный ливень на юге Санкт-Петербурга стал причиной затопления взлетной полосы аэропорта «Пулково». Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

    Соответствующие фотографии можно увидеть в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». На снимках видно стоящую у вокзального комплекса со стороны летного поля воду и пассажиров без обуви у трапа.

    «Новая услуга от аэропорта «Пулково» для тех, кто летит на море: сначала доплыви до самолета», — подчеркнул один из пользователей соцсети. 

    Однако, согласно онлайн-табло воздушной гавани, задержек отправления самолетов не было.

    Автор: Ксения Пудовкина
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