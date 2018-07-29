Санкт-Петербург, 29 июля. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поздравил жителей и гостей Зеленогорска с Днем города. Соответствующую информацию передает «Форпост» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе губернатора.

Градоначальник в субботу, 28 июля, поздравил собравшихся на празднике с Днем города, отметив, что Зеленогорск является любимым местом отдыха жителей и гостей Петербурга.Также Полтавченко принял участие в церемонии передачи городу стадиона «Спартак».

Отметим, свое современное название Зеленогорск получил 70 лет назад, а 470 лет назад город Териоки был впервые упомянут в документах.