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Полтавченко поздравил жителей и гостей Зеленогорска с Днем города
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    Полтавченко поздравил жителей и гостей Зеленогорска с Днем города

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    Полтавченко поздравил жителей и гостей Зеленогорска с Днем города

    Санкт-Петербург, 29 июля. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поздравил жителей и гостей Зеленогорска с Днем города. Соответствующую информацию передает «Форпост» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе губернатора.

    Градоначальник в субботу, 28 июля, поздравил собравшихся на празднике с Днем города, отметив, что Зеленогорск является любимым местом отдыха жителей и гостей Петербурга.Также Полтавченко принял участие в церемонии передачи городу стадиона «Спартак».

    Отметим, свое современное название Зеленогорск получил 70 лет назад, а 470 лет назад город Териоки был впервые упомянут в документах.

    Автор: Ксения Пудовкина
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