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Петербуржцев предупредили о неделе жары
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    Петербуржцев предупредили о неделе жары

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    Петербуржцев предупредили о неделе жары

    Санкт-Петербург, 29 июля. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о том, что по-летнему жаркая погода не покинет город на Неве всю следующую неделю. Соответствующую информацию передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

    Столбик термометра на протяжении следующей недели будет подниматься до плюс 30 градусов. По прогнозам синоптиков, ожидается небольшая облачность, в течение двух дней — кратковременные дожди. 

    Ранее сообщалось о том, что по-летнему жаркая погода продержится как минимум до конца месяца, также август будет достаточно теплым.

    Автор: Алексей Громов
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