Меню
Общество
Фрегат ВМС Пакистана прибыл в Петербург для участия в параде в День ВМФ
Общество
Мощный ливень заставил разуться пассажиров аэропорта «Пулково»
Следующая новость
Загрузка...

    Фрегат ВМС Пакистана прибыл в Петербург для участия в параде в День ВМФ

    77

    Фрегат ВМС Пакистана прибыл в Петербург для участия в параде в День ВМФ

    Санкт-Петербург, 29 июля. Пакистанский фрегат «Аслат» прибыл в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде в День ВМФ. Соответствующую информацию передает пресс-служба администрации города на Неве.

    Корабль «Аслат» Военно-морских сил Пакистана отшвартован на набережной Лейтенанта Шмидта. Жители и гости Северной столицы смогут осмотреть фрегат, который, отметим, пробудет в городе до 31 июля.

    Подчеркнем, впервые корабль прибыл в Россию пять лет назад, в текущем году состоялся второй визит. Планируется, что делегация ВМС Пакистана также посетит Ленинградскую военно-морскую базу.

    Напомним, автомобилистов просят отказаться от личного транспорта во время проведения главного военно-морского парада в День ВМФ в Кронштадте. Об этом рассказал глава районной администрации Олег Довганюк.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.