Фрегат ВМС Пакистана прибыл в Петербург для участия в параде в День ВМФ

Санкт-Петербург, 29 июля. Пакистанский фрегат «Аслат» прибыл в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде в День ВМФ. Соответствующую информацию передает пресс-служба администрации города на Неве.

Корабль «Аслат» Военно-морских сил Пакистана отшвартован на набережной Лейтенанта Шмидта. Жители и гости Северной столицы смогут осмотреть фрегат, который, отметим, пробудет в городе до 31 июля.

Подчеркнем, впервые корабль прибыл в Россию пять лет назад, в текущем году состоялся второй визит. Планируется, что делегация ВМС Пакистана также посетит Ленинградскую военно-морскую базу.

Напомним, автомобилистов просят отказаться от личного транспорта во время проведения главного военно-морского парада в День ВМФ в Кронштадте. Об этом рассказал глава районной администрации Олег Довганюк.