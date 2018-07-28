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Опубликовано видео последствий урагана на юге Петербурга
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    Опубликовано видео последствий урагана на юге Петербурга

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    Опубликовано видео последствий урагана на юге Петербурга

    Санкт-Петербург, 28 июля. Штормовой ветер и ливень обрушились на южные районы Петербурга вечером 28 июля. Корреспонденту ФАН удалось запечатлеть последствия шторма в Кировском районе Петербурга на проспекте Ветеранов.

    Ранее ФАН опубликовало видео ураганного ветра, который в считанные секунды налетел на южные районы города, застав врасплох петербуржцев. Однако буря длилась не долго: в течение десяти минут ветер стих, а небо прояснилось.

    Но непогода оставила разрушительные последствия: во дворах и на улицах повалены деревья и оторваны плохо закрепленные конструкции. Деревья вырвало под самый корень и обрушило на припаркованные автомобили.

    По данным Гидрометцентра, сегодня в Петербурге температура воздуха поднялась до +29 градусов. Такая погода сохранится всю следующую неделю.

    Автор: Алексей Громов
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