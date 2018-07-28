Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоемы в Ленобласти

Ленинградская область, 28 июля. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области опубликовало обновленный список водоемов, которые соответствуют санитарным требованиям и пригодны для купания.

Сотрудники ведомства провели экспертизу воды на соответствие санитарным нормам. Выяснилось, что микробиологические показатели воды находятся в пределах нормы у следующих водоемов: Павловское озеро, озеро Донцо, река Луга, Коркинское озеро, Курголовское озеро, Лемболовское озеро, Финский залив в районе деревни Выбье, карьер в районе деревни Шапки и другие водоемы.

Также санитарно-эпидемиологическим нормам соответствуют озеро Саперное, озеро Петровское, озеро Ратное, искусственный водоем возле поселка Платформа 69 км, озеро Светлое, водоем ООО «Туутари-Парк» и еще ряд рекреационных зон.

Отмечается, что несмотря на нормальный микробиологический показатель, употребление воды из водоемов может привести к заражению острыми кишечными энтеровирусными инфекциями и другими вирусными и паразитарными заболеваниями.