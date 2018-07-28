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Вооруженные грабители похитили выручку турагентства в Петербурге
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    Вооруженные грабители похитили выручку турагентства в Петербурге

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    Вооруженные грабители похитили выручку турагентства в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 июля. Двое вооруженных мужчин ворвались в офис туристического агентства на проспекте Просвещения вечером, 27 июля. В офисе находилась лишь одна девушка – менеджер турфирмы. Об этом сообщает «Пятый канал».

    Грабители угрожали сотруднице оружием и физической расправой, если она не отдаст выручку. В итоге, мужчины забрали 80 тысяч рублей и скрылись с места происшествия на черном Volkswagen.

    На данный момент изучаются записи с камеры видеонаблюдения и устанавливаются личности преступников. Отмечается, что сотрудница не пострадала.

    Грабителям грозит до семи лет колонии каждому.

    Автор: Софья Куликова
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