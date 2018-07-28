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Здание РГО внесли в Белую книгу Всемирного клуба петербуржцев
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    Здание РГО внесли в Белую книгу Всемирного клуба петербуржцев

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    Здание РГО внесли в Белую книгу Всемирного клуба петербуржцев

    Санкт-Петербург, 28 июля. Белая книга Всемирного клуба петербуржцев пополнилась еще одним объектом. В список исторических памятников внесли штаб-квартиру Русского географического общества. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

    Здание штаб-квартиры РГО в переулке Гривцова внесено в перечень как исторический объект, которых сохранился в аутентичном виде благодаря бережной эксплуатации и реставрации.

    Заседание клуба посвятили Дню ВМФ РФ, который отмечают 29 июля. В ходе заседания представили книги, посвященные адмиралу Кузнецову.

    Участие в собрании приняли и потомки мореплавателя Ивана Крузенштерна. Отмечается, что Алексей Крузенштерн, который является участником РГО, также вошел во Всемирный клуб петербуржцев.

    Автор: Софья Куликова
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