Шторм внезапно обрушился на юг Петербурга: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 28 июля. Капризы погоды застали врасплох жителей южных районов Петербурга. Корреспондент ФАН снял на видео ураганный ветер и ливень на юге города около проспекта Ветеранов.

Ураганный ветер налетел буквально в миг и застал врасплох оказавшихся на улице петербуржцев. Ливень не оставил шанса добраться до укрытия в сухой одежде. Однако непогода быстро отступила, спустя десять минут снова прояснилось, а ветер стих.

Досталось и туристам в аэропорту «Пулково». Как сообщают очевидцы в социальных сетях, площадку парковки самолетов затопило водой. Чтобы попасть в самолет люди проходят по щиколотку в воде. Многие предпочитают разуться, чтобы не портить обувь.

«Новая услуга от аэропорта Пулково для тех, кто летит на море: Сначала доплыви до самолета...» — шутят пользователи.

По данным Гидрометцентра, сегодня, 28 июля, температура воздуха поднялась до +29 градусов. Синоптики обещают, что такая температура продержится всю следующую неделю.