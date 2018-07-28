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Шторм внезапно обрушился на юг Петербурга: опубликовано видео
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    Шторм внезапно обрушился на юг Петербурга: опубликовано видео

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    Шторм внезапно обрушился на юг Петербурга: опубликовано видео

    Санкт-Петербург, 28 июля. Капризы погоды застали врасплох жителей южных районов Петербурга. Корреспондент ФАН снял на видео ураганный ветер и ливень на юге города около проспекта Ветеранов.

    Ураганный ветер налетел буквально в миг и застал врасплох оказавшихся на улице петербуржцев. Ливень не оставил шанса добраться до укрытия в сухой одежде. Однако непогода быстро отступила, спустя десять минут снова прояснилось, а ветер стих.

     

    Досталось и туристам в аэропорту «Пулково». Как сообщают очевидцы в социальных сетях, площадку парковки самолетов затопило водой. Чтобы попасть в самолет люди проходят по щиколотку в воде. Многие предпочитают разуться, чтобы не портить обувь.

    «Новая услуга от аэропорта Пулково для тех, кто летит на море: Сначала доплыви до самолета...» — шутят пользователи.

    По данным Гидрометцентра, сегодня, 28 июля, температура воздуха поднялась до +29 градусов. Синоптики обещают, что такая температура продержится всю следующую неделю.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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