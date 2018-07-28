Улицы Петербурга помыли шампунем ко Дню ВМФ

Санкт-Петербург, 28 июля. Коммунальные службы Петербурга готовят город к празднованию Дня ВМФ РФ. Специальными шампунями обрабатывают набережные, спуски к воде, ограждения в центре Петербурга, на Васильевском острове, на Петроградской стороне, в Кронштадте и других районах города. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

В День ВМФ РФ 29 июля в Петербурге будут дежурить аварийные бригады. Кроме того, за порядком в Северной столице будут следить 100 работников ручного труда.

Раздельный сбор мусора будет организован на Дворцовой площади, где состоится концерт в честь Дня ВМФ РФ. Будут установлены 26 контейнеров разного цвета для сбора отходов.

После праздника коммунальные службы уберут мусор, пропылесосят и вымоют город. К 06.00 30 июля Петербург снова будут чистым.