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Общество
Улицы Петербурга помыли шампунем ко Дню ВМФ
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    Улицы Петербурга помыли шампунем ко Дню ВМФ

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    Улицы Петербурга помыли шампунем ко Дню ВМФ

    Санкт-Петербург, 28 июля. Коммунальные службы Петербурга готовят город к празднованию Дня ВМФ РФ. Специальными шампунями обрабатывают набережные, спуски к воде, ограждения в центре Петербурга, на Васильевском острове, на Петроградской стороне, в Кронштадте и других районах города. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

    В День ВМФ РФ 29 июля в Петербурге будут дежурить аварийные бригады. Кроме того, за порядком в Северной столице будут следить 100 работников ручного труда.

    Раздельный сбор мусора будет организован на Дворцовой площади, где состоится концерт в честь Дня ВМФ РФ. Будут установлены 26 контейнеров разного цвета для сбора отходов.

    После праздника коммунальные службы уберут мусор, пропылесосят и вымоют город. К 06.00 30 июля Петербург снова будут чистым.

    Автор: Софья Куликова
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