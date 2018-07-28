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ТЦ «Путиловский» в Петербурге эвакуировали из-за пожара
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    ТЦ «Путиловский» в Петербурге эвакуировали из-за пожара

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    ТЦ «Путиловский» в Петербурге эвакуировали из-за пожара

    Санкт-Петербург, 28 июля. Торговый центр «Путиловский» на проспекте Народного Ополчения эвакуировали утром 28 июля. Петербуржцам пришлось покинуть торговый центр из-за задымления.

    Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», пожарные прибыли на место очень быстро.

    «Задымление в ТЦ «Путиловский» на Народного Ополчения, 6. Пожарные на месте», — сообщили пользователи.

    Причиной пожара стало возгорание сауны на территории фитнес-клуба. Пожарные быстро потушили возгорание. Отмечается, что в происшествии никто не пострадал.

    Ранее судебные приставы закрыли ТЦ «Светлановский» из-за нарушения норм пожарной безопасности.

    ТЦ «Путиловский» в Петербурге эвакуировали из-за пожара

    Автор: Софья Куликова
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