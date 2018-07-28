В Петербурге состоялась встреча главкома ВМФ РФ и командующего ВМС Китая

Санкт-Петербург, 28 июля. Встреча главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Владимира Королева и командующего Военно-морскими силами Народной освободительной армии Китая вице-адмирала Шэнь Цзинлунома состоялась в историческом комплексе Адмиралтейства в Петербурге. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В рамках визита делегация ВМС Китая посетит Военно-морскую академию и ознакомится с организацией профессиональной подготовки российских военных кадров. Затем для представителей КНР проведут экскурсию по экспозиции Центрального военно-морского музея.

Кроме того, делегация приглашена на Главный военно-морской парад в качестве почетных гостей. Парад состоится 29 июля в День ВМФ РФ.

Также командующий ВМС КНР нанесет визит на базу Северного флота в городе Североморске.