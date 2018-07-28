В Петербурге 28 июля выберут финалистов «Высоцкий. Fest»

Санкт-Петербург, 28 июля. Сегодня, 28 июля, в 12.00 в Петербурге состоится заключительный этап региональных отборочных туров фестиваля «Высоцкий. Фест». Победители конкурса в августе выступят на отдельной площадке музыкального фестиваля «Нашествие», который соберет до 200 тысяч зрителей.

Отборочные этапы уже прошли в семи городах России, заключительный отборочный состоится в Петербурге 28 июля в 12.00. По словам организаторов конкурса, цель фестиваля заключается в привлечении молодых талантов. «Высоцкий. Фест» даст путевку в жизнь лучшим авторам-исполнителям и поможет сформировать творческий материал.

Также на фестивале секретом успеха поделятся фронтмен группы «Северный Флот» Александр Леонтьев, бас-гитарист и основатель «[AMATORY]» Денис Животовский и другие знаменитые музыканты.

Фестиваль «Высоцкий. Фест» организован благотворительным фондом им. Владимира Высоцкого совместно с радиостанцией «Наше радио» и при поддержке президента РФ.