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В Петербурге 28 июля выберут финалистов «Высоцкий. Fest»
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    В Петербурге 28 июля выберут финалистов «Высоцкий. Fest»

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    В Петербурге 28 июля выберут финалистов «Высоцкий. Fest»

    Санкт-Петербург, 28 июля. Сегодня, 28 июля, в 12.00 в Петербурге состоится заключительный этап региональных отборочных туров фестиваля «Высоцкий. Фест». Победители конкурса в августе выступят на отдельной площадке музыкального фестиваля «Нашествие», который соберет до 200 тысяч зрителей.

    Отборочные этапы уже прошли в семи городах России, заключительный отборочный состоится в Петербурге 28 июля в 12.00. По словам организаторов конкурса, цель фестиваля заключается в привлечении молодых талантов. «Высоцкий. Фест» даст путевку в жизнь лучшим авторам-исполнителям и поможет сформировать творческий материал.

    Также на фестивале секретом успеха поделятся фронтмен группы «Северный Флот» Александр Леонтьев, бас-гитарист и основатель «[AMATORY]» Денис Животовский и другие знаменитые музыканты.

    Фестиваль «Высоцкий. Фест» организован благотворительным фондом им. Владимира Высоцкого совместно с радиостанцией «Наше радио» и при поддержке президента РФ.

    Автор: Софья Куликова
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