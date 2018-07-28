Петербуржцы не смогли увидеть редкое затмение из-за облаков

Санкт-Петербург, 28 июля. Редкое совпадение двух астрономических явлений жители Земли могли наблюдать в ночь с 27 на 28 июля. Самое продолжительное затмение XXI века совпало с Великим противостояние Марса. Однако жители Петербурга чуть не пропустили грандиозное событие из-за облачной погоды.

Петербургский планетарий организовал серию наблюдений за звездным небом по случаю редкого астрономического события. Однако, капризная погода Северной столицы чуть было не нарушила планы петербуржцев. Билеты в планетарий были раскуплены заранее.

Самое долгое лунное затмение в этом столетии продлилось 6 часов 14 минут. Несмотря на облачную погоду в течение всего дня, к часу ночи облака рассеялись и обнажили Луну, частично закрытую тенью. А около половины второго можно было увидеть и Марс – красная точка в ночном небе была видна невооруженным глазом. Однако рассмотреть детали рельефа Марса не удалось, но не из-за петербургской погоды, а из-за причуд погоды Марса.