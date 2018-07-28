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Росприроднадзор подтвердил сброс сточных вод в Горелый ручей в Петербурге
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    Росприроднадзор подтвердил сброс сточных вод в Горелый ручей в Петербурге

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    Росприроднадзор подтвердил сброс сточных вод в Горелый ручей в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 июля. Инспекторы Росприроднадзора по Петербургу подтвердили несанкционированный сброс сточных вод в Горелый ручей, расположенный в Красногвардейском районе Петербурга недалеко от поликлиники №107 на Ржевской улице.

    Жители направили жалобу через портал государственных услуг. Петербуржцы пожаловались на жуткий запах, исходящий от Горелого ручья.

    В ходе проверки инспекторы обнаружили канализационный колодец, из которого в воду поступали неочищенные отходы. Излив отходов распространился на десять метров вокруг колодца. По предположению сотрудников ведомства, сток отходов происходит из поликлиники, так как других предприятий на данной территории нет.

    Администрации Красногвардейского района вынесено предостережение.

    Автор: Софья Куликова
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