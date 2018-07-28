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Сообщивший об утечках ЕГЭ учитель из Петербурга пойдет под суд
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    Сообщивший об утечках ЕГЭ учитель из Петербурга пойдет под суд

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    Сообщивший об утечках ЕГЭ учитель из Петербурга пойдет под суд

    Санкт-Петербург, 28 июля. Роспотребнадзор подал иск в Дорогомиловский районный суд столицы о противозаконных действиях учителя из Петербурга Дмитрия Гущина. По данным Роспотребнадзора, учитель распространил непроверенную информацию о том, что варианты единого государственного экзамена попали в сеть.

    В период проведения основного этапа ЕГЭ Дмитрий Гущин, получивший звание «Учитель года» в 2007 году, заявил об утечке вариантов заданий ЕГЭ по математике и химии в интернет. Роспортребнадзор посчитал, что данное заявление является провокацией и обратился в суд.

    Как сообщает ТАСС, коллеги учителя не одобрили поступок Гущина. По словам экспертов, никаких утечек быть не может при современной системе доставки заданий в пункты проведения экзаменов.

    Автор: Софья Куликова
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