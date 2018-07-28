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Реконструированный стадион «Спартак» откроется в Зеленогорске
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    Реконструированный стадион «Спартак» откроется в Зеленогорске

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    Реконструированный стадион «Спартак» откроется в Зеленогорске

    Зеленогорск, 28 июля. Обновленный стадион «Спартак» откроют после реконструкции к 70-летию Зеленогорска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курортного района Петербурга.

    На обновленном стадионе появилось поле с современными системами аэрации и очистки, электроподогревом и питомником для газона.

    Кроме того, построили трехэтажное здание с раздевалками, сауной, тренажерным залом, пресс-центром и трибуной на 500 мест. Также стадион оснащен удобствами для маломобильных категорий граждан. На стадионе будут заниматься юные футболисты.

    В День города в Зеленогорске пройдут гуляния, культурные и спортивные мероприятия, авиашоу и праздничный концерт.

    Автор: Софья Куликова
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