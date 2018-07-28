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Витебский вокзал Петербурга перестал принимать электрички
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    Витебский вокзал Петербурга перестал принимать электрички

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    Витебский вокзал Петербурга перестал принимать электрички

    Санкт-Петербург, 28 июля. Накануне, 27 июля, в работе Витебского вокзала Петербурга произошел сбой. Вокзал перестал принимать пригородные поезда, также с вокзала составы не отправлялись.

    Очевидцы сообщают в социальных сетях, что электрички перестали прибывать и отправляться с Витебского вокзала. Причины сбоя пассажирам не сообщили, однако спустя час возместили деньги за билеты. Также пользователи отмечают, что электричка с Финляндского вокзала в Пупышево проехала мимо станции «Пискаревка» и даже не притормозила.

    «Все были в шоке, что случилось – не понятно. Спустя час, всем вернули деньги за билеты», — пишут пользователи.

    В Северо-Западной пригородной пассажирской компании сбой в движении поездов не прокомментировали.

    Автор: Софья Куликова
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