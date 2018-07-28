ТЦ «Светлановский» в Петербурге закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Санкт-Петербург, 28 июля. Торговый центр «Светлановский» на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга закрыли по решению суда. Накануне, 27 июля, судебные приставы закрыли центр на неопределенный срок.

Сотрудники правоохранительных органов посетили ТЦ около 13.30 27 июля. Как сообщают очевидцы, они попросили посетителей и персонал покинуть торговый центр «Светлановский». Вход в здание оцепили.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Петербургу, ТЦ «Светлановский» закрыли по решению суда. Ранее в ходе проверки прокуратура обнаружила нарушения правил пожарной безопасности. Ведомство подало ходатайство в суд. По решению суда ТЦ закрыли до устранения нарушений.