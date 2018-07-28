Меню
Происшествия
ТЦ «Светлановский» в Петербурге закрыли из-за нарушений пожарной безопасности
Политика
КНДР создала рабочую группу по развитию диалога с Японией
Следующая новость
Загрузка...

    ТЦ «Светлановский» в Петербурге закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

    48

    ТЦ «Светлановский» в Петербурге закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

    Санкт-Петербург, 28 июля. Торговый центр «Светлановский» на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга закрыли по решению суда. Накануне, 27 июля, судебные приставы закрыли центр на неопределенный срок.

    Сотрудники правоохранительных органов посетили ТЦ около 13.30 27 июля. Как сообщают очевидцы, они попросили посетителей и персонал покинуть торговый центр «Светлановский». Вход в здание оцепили.

    Как сообщили в пресс-службе УФССП по Петербургу, ТЦ «Светлановский» закрыли по решению суда. Ранее в ходе проверки прокуратура обнаружила нарушения правил пожарной безопасности. Ведомство подало ходатайство в суд. По решению суда ТЦ закрыли до устранения нарушений.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.