Накануне VK Fest раскупили все билеты из Москвы в Петербург

Санкт-Петербург, 28 июля. Перед VK Fest все билеты в Северную столицу из Москвы оказались раскуплены. Фестиваль пройдет в Петербурге 29 и 29 июля.

По данным РЖД, билеты на поезда из Москвы в Петербург остались только на места высокого класса. Еще можно урвать единичные места класса люкс, но вот билеты в купе и плацкарт оказались распроданы.

Похожая ситуация и с самолетами: билетов в классе эконом не осталось. По данным «Аэрофлота», купить билет из Москвы в Петербург можно за 21 тысяч рублей.

Фестиваль VK Fest стал одним из самых массовых в стране. В прошлом году на фестиваль собрались 85 тысяч человек, кроме того, еще 1,5 млн человек следили за прямой трансляцией в «ВКонтакте».

В этом году фестиваль пройдет в петербургском Парке 300-летия 28 и 29 июля.