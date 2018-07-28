Пробки парализовали Петербург во второй день ЕАЭС

Санкт-Петербург, 28 июля. Заторы на дорогах Петербурга образовались накануне, 27 июля. Как сообщают автомобилисты, на некоторых участках пробки растянулись на 27 километров.

Накануне, 27 июля, вечером автомобилисты пожаловались на многочисленные пробки. НА ЗСД оказался закрыт съезд на КАД в сторону Таллиннского шоссе. Также петербуржцы сообщили о затруднениях в движении в сторону аэропорта «Пулково».

Пробки образовались и на выезде из Пушкина, а также на Витебском проспекте и на выезде из Шушар на Московский проспект.

Как сообщили очевидцы, транспортный коллапс связан с многочисленными перекрытиями дорог из-за ремонта, а также из-за проезда высокопоставленных лиц на саммит ЕАЭС, который проходит в «Экспофоруме».