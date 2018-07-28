Смольный потратит на новогодние гирлянды 16,8 млн рублей

Санкт-Петербург, 28 июля. Смольный ищет подрядчика для проведения работ по декоративному оформлению города к Новому году. Подрядчик должен не позднее 30 ноября 2018 года разместить световые композиции на улицах города. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно данным сайта, заказчиком выступает подведомственный комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления». Подрядчика выберут на конкурсной основе. Победитель конкурса обязуется до 30 ноября украсить улицы Петербурга праздничными гирляндами. Световые композиции разместят на тросовых конструкциях и опорах освещения. Также подрядчик будет обслуживать гирлянды и обеспечивать их работу.

Кроме того, победитель конкурса подготовит и проведет праздничный салют в честь Нового года и световое представление. Демонтировать декоративные элементы подрядчик обязуется к февралю 2019 года.

Также отмечается, что подключить гирлянды к сетям подрядчик может только при согласовании с СПб ГУП «Ленсвет».