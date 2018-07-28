День ВМФ в Петербурге 2018: программа, парад и авиашоу, посещение кораблей, салют, ограничения движения

День Военно-Морского флота Российской Федерации — один из любимейших российских праздников, и центром празднования традиционно является Санкт-Петербург — морская столица России. В 2018 году праздник состоится 29 июля, по традиции — в последнее воскресенье месяца.

В этот день в Петербурге и Кронштадте пройдет военно-морской парад и авиашоу, состоится грандиозный концерт, а вечером небо озарится красочным салютом. В честь праздника моряков будут гореть факелы на знаменитых Ростральных колоннах — символе морских побед России.

Федеральное агентство новостей знакомит с программой Дня ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Программа Дня ВМФ 2018 в Петербурге

Военно-морской парад и авиашоу

Главное событие праздника — парад Военно-морского флота России, в котором примут участие боевые корабли четырех российских флотов — Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского, а также Каспийской флотилии. Кроме того, в параде примет участие морская авиация.

В первой исторической части парада по Неве пройдут артиллерийские катера Каспийской флотилии, которые пронесут флаги соединений, защищавших морские рубежи нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.

Во второй части парада боевую мощь продемонстрируют современные корабли ВМФ России.

Любимая часть праздника — авиашоу, в котором примут участие самолеты и вертолеты морской авиации: модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н, дальние противолодочные самолеты Ту-142, истребители Су-30СМ и Су-33, а также вертолеты Ка-27М.

Начало парада в 9.30, с 11.00 начнется видеотрансляция морской части мероприятия.

Концерт на Дворцовой

Затем праздник переместится на Дворцовую площадь, где в 14.00 начнется большой концерт, который продлится до самого вечера.

В концерте примут участие артисты Мариинского театра в сопровождении симфонического оркестра, а также Александр Розенбаум и Евгений Дятлов.

Затем состоится шоу военных оркестров из России, Индии, Вьетнама и Китая.

В исполнении Александра Ф. Скляра и группы «Ва-банкъ» прозвучат фронтовые песни и знаменитые композиции из отечественных кинофильмов.

В 18.00 перед зрителями со своими знаменитыми «морскими» хитами выступит Олег Газманов и группа «Эскадрон», а завершится большой концерт выступлением в 20.00 хора Турецкого и ансамбля «Сопрано Турецкого», которым смогут подпеть все желающие.

Посещение военных кораблей

Традиционно в День Военно-Морского флота боевые корабли приглашают всех желающих подняться на борт. Время посещения — с 14.00 до 18.00. Места швартовки — Английская набережная и набережная Лейтенанта Шмидта.

Праздничный салют, во сколько начало, откуда смотреть

В 22.30 начнется праздничный салют, традиционное место запуска которого — пляж Петропавловской крепости. Наиболее эффектно фейерверк будет смотреться с Дворцовой набережной, с Дворцового и Троицкого мостов и со Стрелки Васильевского острова.

Программа Дня ВМФ в Кронштадте

В Кронштадте, который является исторической базой Балтийского флота и морскими воротами Петербурга, тоже состоятся торжества. Там в военно-морском параде примут участие корабли, которые из-за габаритов не смогут войти в Неву, в воздушной части шоу будут задействованы истребители, штурмовики, бомбардировщики и вертолеты морской авиации.

В параде примут участие корветы «Сообразительный» и «Бойкий», малые ракетные корабли, в том числе «Серпухов», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», новейший фрегат «Адмирал Горшков», дизель-электрическая подлодка «Владикавказ», ракетный крейсер «Маршал Устинов», а также представители нового поколения российских больших десантных кораблей.

Парад начнется с торжественного построения в 12.30 на Якорной площади перед Морским собором, там же пройдут и все основные «сухопутные» мероприятия кронштадтской части праздника.

В Кронштадте корабли также будут открыты для посещения у пирсов Усть-Рогатки в Средней (Петровской) гавани. Время посещения — с 14.00 до 20.00.

Праздничный салют в Кронштадте состоится на Якорной площади в 23.00.

Как добраться до Кронштадта и форта Константин в День ВМФ

Добраться до Кронштадта можно будет только на общественном транспорте, количество которого городские власти значительно увеличат. Будет больше автобусов, с 15-минутным перерывом будут следовать электрички от Балтийского вокзала до Ораниенбаума, где гостей примут специальные автобусы, которые доставят их до Кронштадта и форта «Константин». На форте будет организована площадка для просмотра парада, там же пройдут и другие праздничные мероприятия для взрослых и детей.

Развод мостов и ограничения движения в День ВМФ в Петербурге

В воскресенье, 29 июля, проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) (от Екатерингофки до Богатырского проспекта) во время развода мостов будет бесплатным.

В Петербурге в день праздника с 6.00 до 12.00 будут закрыты для автотранспорта Невский проспект от Дворцового проезда до Садовой улицы, Дворцовый проезд, Адмиралтейский проезд, Адмиралтейская и Английская набережные до Благовещенского моста, а также Сенатская площадь.

В воскресенье, 29 июля, с 10.00 до 11.30 будут введены ограничения движения для маломерных, спортивно-парусных, прогулочных и рыболовецких судов в акватории Невы и Финского залива, а также в реке Фонтанке (от Прачечного до Пантелеймоновского моста) и в Зимней канавке (от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста).

29 июля с 11.00 до 13.00 будут закрыты для транспорта и разведены Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий мосты.