ГАТИ сообщила о новых ограничениях движения в Петербурге с 30 июля

Санкт-Петербург, 27 июля. Новые ограничения движения вступают в силу 30 июля в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

ГАТИ предупреждает, что с 30 июля по 17 августа движение ограничат на улице Труда от Большой Морской улицы до улицы Якубовича. На данном участке будут ремонтировать дорожное покрытие.

Также с 30 июля по 28 августа в ночное время с 22.00 до 07.00 будет закрыт для движения перекресток Малого проспекта В.О. и 12-13 линии В.О из-за реконструкции светофора.

Кроме того, с 30 июля по 18 августа движение транспорта ограничат по Лиговскому проспекту от площади Восстания до 2-й Советской улицы в связи с проведением работ по ремонту тротуара.

Закрыт для движения транспорта будет и Большой проспект П.С. у дома 13/4 с 31 июля по 18 сентября. Здесь разместят строительные леса.