В Петербурге сломались ограничители высоты у «моста глупости»

Санкт-Петербург, 27 июля. Ограничители высоты на «мосту глупости» сломались через месяц после их установки. Под мостом через приток реки Кузьминки постоянно застревают грузовые машины, даже несмотря на предупредительные знаки об ограничении высоты. Об этом сообщает пресс-служба депутата ЗакСа Петербурга Алексея Цивилева.

Жертвой моста стали более 150 газелей и грузовиков, которые не смогли проехать под мостом и застряли. Для привлечения внимания к ограничению высоты перед мостом был установлен «лежачий полицейский», нанесена светоотражающая разметка и установлены новые ограничители.

«Уже 3 июля (т.е. через месяц после установки) были отломаны вертикальные части ограничителя высоты на опоре со стороны Ленсоветовской дороги. Шестнадцатого июля… фурой была сломана балка на опоре со стороны Ленсоветовской, а также полностью снесена опора со стороны улицы Труда», — сказано в сообщении пресс-службы парламентария.

Ранее Цивилев вместе с активистом Олегом Шляхтиным, который ведет аккаунт моста в «Twitter», где считает жертв переправы, обратились к вице-губернатору Петербурга Игорю Албину с предложением установить другие виды ограничителей перед мостом.