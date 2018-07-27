Система освещения на трассах Ленобласти будет автоматизирована

Ленинградская область, 27 июля. В Ленинградской области появится автоматизированная система управления наружным освещением на трассах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, в 2018 году в рамках пилотного проекта автоматизированная система появится на 61 линиях освещения в десяти районах области. Всего на автоматическое освещение переведут около 100 километров дорог.

«Система представляет собой специализированный программно-технический комплекс, состоящий из сервера, шкафов управления освещением и единого диспетчерского пульта», — говорится в сообщении.

Система контролирует параметры работы линии электропередач и способна ускорить обнаружение и устранение аварий, а также централизовать управление освещением.