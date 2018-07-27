Меню
Общество
Система освещения на трассах Ленобласти будет автоматизирована
Общество
Движение транспорта ограничат на перекрестке в центре Вологды
Следующая новость
Загрузка...

    Система освещения на трассах Ленобласти будет автоматизирована

    44

    Система освещения на трассах Ленобласти будет автоматизирована

    Ленинградская область, 27 июля. В Ленинградской области появится автоматизированная система управления наружным освещением на трассах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

    По данным пресс-службы, в 2018 году в рамках пилотного проекта автоматизированная система появится на 61 линиях освещения в десяти районах области. Всего на автоматическое освещение переведут около 100 километров дорог.

    «Система представляет собой специализированный программно-технический комплекс, состоящий из сервера, шкафов управления освещением и единого диспетчерского пульта», — говорится в сообщении.

    Система контролирует параметры работы линии электропередач и способна ускорить обнаружение и устранение аварий, а также централизовать управление освещением.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.