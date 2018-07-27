Рыцари сразятся на турнире Святого Олафа в Выборгском замке

Выборг, 27 июля. Зрелищные рыцарские сражения перенесут гостей и жителей Выборга в Средневековье в рамках турнира Святого Олафа. Фестиваль состоится 28 и 29 июля в Выборгском замке.

Гости мероприятия смогут перенестись на несколько веков назад и почувствовать атмосферу Средневековья. В ходе турнира за честь поборются рыцари в обмундировании и с копьями. Профессиональные бои и пешие сражения позволят оказаться на средневековом побоище.

После сражений гостей и участников фестиваля ждет ярмарка и тематическая шоу-программа. Гостей ждут выставка изделий народного и декоративно-прикладного творчества, познавательные игры для детей, дегустация блюд национальной кухни, а также концерт с участием коллективов Ленинградской области и Республики Карелия.