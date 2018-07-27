Меню
Общество
Партию черепах и лягушек проверили в «Пулково»
Общество
Движение транспорта ограничат на перекрестке в центре Вологды
Следующая новость
Загрузка...

    Партию черепах и лягушек проверили в «Пулково»

    116

    Партию черепах и лягушек проверили в «Пулково»

    Санкт-Петербург, 27 июля. Инспекторы Россельхознадзора проверили партию лягушек и черепах в аэропорту «Пулково» которые направлялись из Петербурга в Хабаровск. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу.

    По данным пресс-службы, с документами у партии земноводных оказалось все в порядке, сотрудники не нашли никаких нарушений и поставили разрешительные печати на отправку партии.

    Также отмечается, что в Хабаровске десять лягушек и трех черепах встретит частное лицо, которое заказало доставку. Перевозка животных осуществляется в специальных пакетах.

    Ранее сотрудники Россельхознадзора проверили документы двух хищных рыб, которые прибыли в Петербург из Шри-Ланки.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.