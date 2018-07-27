Партию черепах и лягушек проверили в «Пулково»

Санкт-Петербург, 27 июля. Инспекторы Россельхознадзора проверили партию лягушек и черепах в аэропорту «Пулково» которые направлялись из Петербурга в Хабаровск. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу.

По данным пресс-службы, с документами у партии земноводных оказалось все в порядке, сотрудники не нашли никаких нарушений и поставили разрешительные печати на отправку партии.

Также отмечается, что в Хабаровске десять лягушек и трех черепах встретит частное лицо, которое заказало доставку. Перевозка животных осуществляется в специальных пакетах.

Ранее сотрудники Россельхознадзора проверили документы двух хищных рыб, которые прибыли в Петербург из Шри-Ланки.