Маршрутка полыхала на проспекте Стачек в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 июля. Маршрутное такси загорелось прямо во время движения на перекрестке проспектов Стачек и Трамвайного. Пламя вырвалось из-под капота транспорта и охватило весь салон. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел сегодня, 27 июля, около 10.30 на проспекте Стачек возле дома №91. Водитель маршрутки пытался сам потушить огонь, на помощь ему подоспели и проезжающие мимо автомобилисты. Однако справиться с огнем своими силами не удалось, возгорание потушили прибывшие на место два расчета пожарных.

«Сообщение о возгорании у дома номер 91 по проспекту Стачек поступило в 10.26. В автомобиле марки Mercedes Sprinter выгорел моторный отсек. В 10.48 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу.

На момент возгорания в салоне не было пассажиров, в результате пожара никто не пострадал. На данный момент уточняются причины возгорания.