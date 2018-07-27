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Общество
«Ласточка» между Петербургом и Псковом начнет курсировать 4 августа
Общество
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    «Ласточка» между Петербургом и Псковом начнет курсировать 4 августа

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    «Ласточка» между Петербургом и Псковом начнет курсировать 4 августа

    Санкт-Петербург, 27 июля. ОАО «РЖД» запускает скоростные поезда «Ласточка» на маршруте Петербург – Псков. Первая «Ласточка» отправится с Балтийского вокзала Петербурга 4 августа. Скоростные поезда будут курсировать ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

    Первый пятивагонный состав из Пскова выедет на следующий день, 5 августа. По данным пресс-службы РЖД, скоростной поезд будет отправляться с Балтийского вокзала Петербурга ежедневно в 06.55 и прибывать в Псков в 10.25. Из Пскова «Ласточка» будет отправляться ежедневно в 06.00 и прибывать в Северную столицу в 09.30.

    Поезд будет следовать с остановками на станциях «Гатчина-Варшавская», «Луга» и «Струги Красные». Всего путь из Петербурга в Псков займет 3 часа 30 минут.

    Приобрести билеты на скоростной поезд можно за 90 суток до отправления во всех кассах дальнего следования. Пассажиры смогут выбрать один из трех классов: бизнес-класс, эконом и базовый. До конца августа на билеты действует специальный тариф.

    Автор: Софья Куликова
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