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Албин рассказал об итогах визита петербургской делегации в Сингапур
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    Албин рассказал об итогах визита петербургской делегации в Сингапур

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    Албин рассказал об итогах визита петербургской делегации в Сингапур

    Санкт-Петербург, 27 июля. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин провел совещание по итогам визита петербургской делегации в Сингапур, на котором поделился достигнутыми успехами. Города заключили соглашение о сотрудничестве в сфере торговли, строительства, транспорта и мусоропереработки.

    Также сингапурские специалисты разработают Интеллектуальную транспортную платформу Петербурга, которая позволит снизить транспортную нагрузку на город. Кроме того, Сингапур примет участие в создании городов-спутников в Ленобласти.

    «В эти дни мы прикоснулись к «азиатскому тигру», и он оказался умным, удивительно работоспособным и дружелюбным», — рассказал Игорь Албин.

    Визит петербургской делегации в Сингапур прошел в рамках подготовительных мероприятий к официальному визиту Владимира Путина в Сингапур.

    Автор: Софья Куликова
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