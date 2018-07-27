Албин рассказал об итогах визита петербургской делегации в Сингапур

Санкт-Петербург, 27 июля. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин провел совещание по итогам визита петербургской делегации в Сингапур, на котором поделился достигнутыми успехами. Города заключили соглашение о сотрудничестве в сфере торговли, строительства, транспорта и мусоропереработки.

Также сингапурские специалисты разработают Интеллектуальную транспортную платформу Петербурга, которая позволит снизить транспортную нагрузку на город. Кроме того, Сингапур примет участие в создании городов-спутников в Ленобласти.

«В эти дни мы прикоснулись к «азиатскому тигру», и он оказался умным, удивительно работоспособным и дружелюбным», — рассказал Игорь Албин.

Визит петербургской делегации в Сингапур прошел в рамках подготовительных мероприятий к официальному визиту Владимира Путина в Сингапур.