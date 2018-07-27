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Природоохранная прокуратура Петербурга проверит реку Новую из-за гибели уток
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    Природоохранная прокуратура Петербурга проверит реку Новую из-за гибели уток

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    Природоохранная прокуратура Петербурга проверит реку Новую из-за гибели уток

    Санкт-Петербург, 27 июля. Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев направил обращение в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить наличие загрязнений в реке Новая.

    Поводом для обращения послужили сообщения местных жителей о том, что в водоеме погибли утки.

    Ранее жители жаловались на сильный неприятный запах, из-за которого к водоему даже не приблизиться. Также в водоеме погибла вся рыбы. В ходе проверки весной 2018 года выяснилось, что источником загрязнения стали стоки, которые образуются после обработки самолетов в аэропорту «Пулково».

    Автор: Софья Куликова
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