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Организаторов нелегальных экскурсий по крышам Петербурга будут штрафовать
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    Организаторов нелегальных экскурсий по крышам Петербурга будут штрафовать

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    Организаторов нелегальных экскурсий по крышам Петербурга будут штрафовать

    Санкт-Петербург, 27 июля. Депутат Закса Петербурга Денис Четырбок предложил штрафовать организаторов нелегальных экскурсий по крышам Петербурга, которые пользуются популярностью у туристов. Соответствующий законопроект Четырбок внес на рассмотрение ЗакСа. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

    «В Законодательное собрание Петербурга внесен проект закона, предусматривающий наказание для экскурсоводов, устраивающих нелегальные прогулки по крышам», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Согласно проекту, штраф за несанкционированный бизнес по организации таких экскурсий составит 2–5 тысяч рублей для обычных граждан, 25–50 тысяч рублей для должностных лиц, для компаний – 50–200 тысяч рублей.

    По словам Четырбока, прогулки по крышам стали целой туристической индустрией, однако у большинства экскурсоводов нет разрешения на проведение подобных экскурсий. При этом парламентарий отметил, что легальные экскурсии по крышам при согласовании с МЧС запрещены не будут.

    Автор: Софья Куликова
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