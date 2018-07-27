Организаторов нелегальных экскурсий по крышам Петербурга будут штрафовать

Санкт-Петербург, 27 июля. Депутат Закса Петербурга Денис Четырбок предложил штрафовать организаторов нелегальных экскурсий по крышам Петербурга, которые пользуются популярностью у туристов. Соответствующий законопроект Четырбок внес на рассмотрение ЗакСа. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

«В Законодательное собрание Петербурга внесен проект закона, предусматривающий наказание для экскурсоводов, устраивающих нелегальные прогулки по крышам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно проекту, штраф за несанкционированный бизнес по организации таких экскурсий составит 2–5 тысяч рублей для обычных граждан, 25–50 тысяч рублей для должностных лиц, для компаний – 50–200 тысяч рублей.

По словам Четырбока, прогулки по крышам стали целой туристической индустрией, однако у большинства экскурсоводов нет разрешения на проведение подобных экскурсий. При этом парламентарий отметил, что легальные экскурсии по крышам при согласовании с МЧС запрещены не будут.