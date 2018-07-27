Число утонувших в московских водоемах снизилось на 11%

Москва, 27 июля. С начала летнего сезона в водоемах столицы утонуло 18 человек, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил сотрудник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.

По словам Ежова, в большинстве трагических случаев причиной гибели является употребление алкогольных напитков и купание в запрещенных местах. В местах ответственности спасательных станций с начала купального сезона утонули пять человек.

В прошлом году за весь купальный сезон в столице утонули 56 человек. Напомним, купальный сезон в столице начинается 1 июня и заканчивается 1 сентября.