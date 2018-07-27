Традицию полуденного выстрела из пушки в Кронштадте возобновят по просьбе жителей

Кронштадт, 27 июля. Традицию полуденного выстрела из пушки восстановят в Кронштадте спустя 46 лет. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Спустя 46 лет в Кронштадте в преддверии Дня Военно-морского флота военными моряками Балтийского флота будет восстановлена традиция полуденного выстрела», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ежедневный выстрел будет производиться из салютной пушки калибра 45 мм орудийным расчетом Ленинградской военно-морской базы. Пушка установлена на борту миноносца-музея «Беспокойный». Соответствующее распоряжение подписал командующий войсками округа генерал-полковник Андрей Картаполов.