Меню
Общество
Традицию полуденного выстрела из пушки в Кронштадте возобновят по просьбе жителей
Политика
Глава Руанды рассказал об общем интересе стран Африки и БРИКС
Следующая новость
Загрузка...

    Традицию полуденного выстрела из пушки в Кронштадте возобновят по просьбе жителей

    56

    Традицию полуденного выстрела из пушки в Кронштадте возобновят по просьбе жителей

    Кронштадт, 27 июля. Традицию полуденного выстрела из пушки восстановят в Кронштадте спустя 46 лет. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

    «Спустя 46 лет в Кронштадте в преддверии Дня Военно-морского флота военными моряками Балтийского флота будет восстановлена традиция полуденного выстрела», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Ежедневный выстрел будет производиться из салютной пушки калибра 45 мм орудийным расчетом Ленинградской военно-морской базы. Пушка установлена на борту миноносца-музея «Беспокойный». Соответствующее распоряжение подписал командующий войсками округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.