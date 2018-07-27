Память адмирала Крузенштерна в Петербурге почтили полуденным выстрелом

Санкт-Петербург, 27 июля. Мероприятия в честь адмирала И. Крузенштерна прошли в Петербурге накануне Дня ВМФ РФ. Как сообщает корреспондент ФАН, память адмирала увековечили традиционным полуденным выстрелом.

Сегодня, 27 июля, в 12.00 прозвучал традиционный полуденный выстрел со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Доверили произвести выстрел военно-морскому офицеру Глебу Михайлику. В 12.45 состоялось возложение цветов к памятнику И. Крузенштерна на набережной лейтенанта Шмидта.

Также сегодня, 27 июля, состоится открытие закладного камня проспекта Крузенштерна на намывной части Васильевского острова. Проспект станет продолжением набережной Макарова за Адмиральским проездом.

Участие в мероприятиях принимают потомки адмирала, военные, общественные деятели и представители Русского географического общества.