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Стало известно, зачем в Купчино установили рядом 40 вазонов
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    Стало известно, зачем в Купчино установили рядом 40 вазонов

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    Стало известно, зачем в Купчино установили рядом 40 вазонов

    Санкт-Петербург, 27 июля. Аномальное количество пустых вазонов обнаружили жители Фрунзенского района Петербурга. Вопросом о назначении 40 вазонов в ряд задались и пользователи в социальных сетях. «Петербургский дневник» узнал подробности такого дизайнерского решения.

    Фотография 40 пустых вазонов появилась в группе «ВКонтакте» «Новости Купчино», пользователи развели дискуссию о назначении декоративных элементов, а также ополчились на городские службы за такое неэстетичное решение.

    Однако, специалисты комитета по благоустройству пояснили, что в следующем году вазоны превратятся в цветущую стену. 

    «Эта территория слишком большая. Если расставить на ней вазы по отдельности, то они не создадут сильного цветового пятна и будут незаметны», — отметили специалисты комитета.

    Вазоны уже наполнили грунтом, однако растения высадят только в следующем году, чтобы они цвели и радовали глаз местных жителей все лето.

     

     

    Автор: Софья Куликова
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