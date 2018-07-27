Стало известно, зачем в Купчино установили рядом 40 вазонов

Санкт-Петербург, 27 июля. Аномальное количество пустых вазонов обнаружили жители Фрунзенского района Петербурга. Вопросом о назначении 40 вазонов в ряд задались и пользователи в социальных сетях. «Петербургский дневник» узнал подробности такого дизайнерского решения.

Фотография 40 пустых вазонов появилась в группе «ВКонтакте» «Новости Купчино», пользователи развели дискуссию о назначении декоративных элементов, а также ополчились на городские службы за такое неэстетичное решение.

Однако, специалисты комитета по благоустройству пояснили, что в следующем году вазоны превратятся в цветущую стену.

«Эта территория слишком большая. Если расставить на ней вазы по отдельности, то они не создадут сильного цветового пятна и будут незаметны», — отметили специалисты комитета.

Вазоны уже наполнили грунтом, однако растения высадят только в следующем году, чтобы они цвели и радовали глаз местных жителей все лето.