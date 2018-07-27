Сергей Семак: «Зенит» всегда называют главным претендентом на победу

Санкт-Петербург, 27 июля. Перед стартующим чемпионатом России по футболу «Зенит» сегодня провел первую публичную тренировку, накануне которой с журналистами встретились главный тренер команды Сергей Семак и вратарь Андрей Лунев.

Правда, до начала пресс-конференции журналистов предупредили, что вопросы должны быть только об игре и планах на сезон. Никаких трансферных или кадровых вопросов к обсуждению не предполагалось.

За 20 отведенных для встречи минут журналисты узнали, что Андрей Лунев практически полностью восстановился после травмы и готов играть уже в первом туре против красноярского «Енисея».

Игра состоится в Тюмени уже в это воскресенье, 29 июля. Она пройдет на поле с синтетическим покрытием, но, по словам Сергея Семака, условия равны для обеих команд. Вернувшиеся из аренды и сборной игроки сейчас в разном состоянии, приходится их подводить к одному уровню.

Что касается так называемого переизбытка игроков, то это даже неплохо, сообщает тренер. Ротация нужна всегда.

Сергей Семак улыбнулся, когда ему напомнили высказывание главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева, что «Зенит» — безоговорочный фаворит чемпионата. На это Семак заметил: клуб всегда называют главным претендентом на победу, но пока это только прогнозы. А прогнозы, как известно, вещь неблагодарная.