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Сергей Семак: «Зенит» всегда называют главным претендентом на победу
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    Сергей Семак: «Зенит» всегда называют главным претендентом на победу

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    Сергей Семак: Клуб всегда называют главным претендентом на победу

    Санкт-Петербург, 27 июля. Перед стартующим чемпионатом России по футболу «Зенит» сегодня провел первую публичную тренировку, накануне которой с журналистами встретились главный тренер команды Сергей Семак и вратарь Андрей Лунев.

    Правда, до начала пресс-конференции журналистов предупредили, что вопросы должны быть только об игре и планах на сезон. Никаких трансферных или кадровых вопросов к обсуждению не предполагалось.

    Сергей Семак: Клуб всегда называют главным претендентом на победу

    За 20 отведенных для встречи минут журналисты узнали, что Андрей Лунев практически полностью восстановился после травмы и готов играть уже в первом туре против красноярского «Енисея».

    Игра состоится в Тюмени уже в это воскресенье, 29 июля. Она пройдет на поле с синтетическим покрытием, но, по словам Сергея Семака, условия равны для обеих команд. Вернувшиеся из аренды и сборной игроки сейчас в разном состоянии, приходится их подводить к одному уровню.

    Что касается так называемого переизбытка игроков, то это даже неплохо, сообщает тренер. Ротация нужна всегда.

    Сергей Семак: Клуб всегда называют главным претендентом на победу

     Сергей Семак улыбнулся, когда ему напомнили высказывание главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева, что «Зенит» — безоговорочный фаворит чемпионата. На это Семак заметил: клуб всегда называют главным претендентом на победу, но пока это только прогнозы. А прогнозы, как известно, вещь неблагодарная.

    Автор: Алексей Громов
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