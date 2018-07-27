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Ростральные колонны в Петербурге зажгут в День ВМФ РФ
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    Ростральные колонны в Петербурге зажгут в День ВМФ РФ

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    Ростральные колонны в Петербурге зажгут в День ВМФ РФ

    Санкт-Петербург, 27 июля. Сотрудники ГРО «ПетербургГаз» зажгут огни на Ростральных колоннах 29 июля в День ВМФ РФ. Об этом сообщает «Ньюинформ».

    Факелы загорятся в 10.40 после выстрела пушки с Петропавловской крепости и потухнут в 14.00. Второй раз огонь на Ростральных колоннах зажгут в 22.00 и потушат в 23.30.

    Специалисты «ПетербургГаза» проверили исправность системы розжига и провели тестовое зажигание в ходе генеральной репетиции Главного военно-морского парада. Компания уже 61 год следит за газоснабжением колонн, впервые факелы в центре Петербурга зажглись в 1957 году. С тех пор ГРО «ПетербургГаз» обеспечивает работу газогорелочного устройства колонн.

    По заказу организации в 2011 году выполнена комплексная реставрация Ростральных колонн, в том числе, заменено газовое оборудование.

    Напомним, 29 июля в День военно-морского флота России в акватории Невы состоится Главный военно-морской парад. Участие в параде примут 40 кораблей и катеров и 38 самолетов и вертолетов. Также в честь праздника на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт, который завершится салютом.

    Автор: Софья Куликова
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