Ростральные колонны в Петербурге зажгут в День ВМФ РФ

Санкт-Петербург, 27 июля. Сотрудники ГРО «ПетербургГаз» зажгут огни на Ростральных колоннах 29 июля в День ВМФ РФ. Об этом сообщает «Ньюинформ».

Факелы загорятся в 10.40 после выстрела пушки с Петропавловской крепости и потухнут в 14.00. Второй раз огонь на Ростральных колоннах зажгут в 22.00 и потушат в 23.30.

Специалисты «ПетербургГаза» проверили исправность системы розжига и провели тестовое зажигание в ходе генеральной репетиции Главного военно-морского парада. Компания уже 61 год следит за газоснабжением колонн, впервые факелы в центре Петербурга зажглись в 1957 году. С тех пор ГРО «ПетербургГаз» обеспечивает работу газогорелочного устройства колонн.

По заказу организации в 2011 году выполнена комплексная реставрация Ростральных колонн, в том числе, заменено газовое оборудование.

Напомним, 29 июля в День военно-морского флота России в акватории Невы состоится Главный военно-морской парад. Участие в параде примут 40 кораблей и катеров и 38 самолетов и вертолетов. Также в честь праздника на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт, который завершится салютом.